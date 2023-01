Eleonora Daniele, l’arresto è arrivato all’improvviso: la rivelazione a Storie Italiane

La rivelazione fatta dalla conduttrice padovana sconvolge i telespettatori. Ma scopriamo insieme cosa è accaduto.

Eleonora Daniele al momento è impegnata con il suo celebre programma, Storie Italiane, in onda dal 2017. In questi anni ha intrattenuto i telespettatori con racconti struggenti e commoventi che raccontano il Bel Paese. Non mancano ovviamente le notizie dell’ultima ora di cui la conduttrice ci rende partecipi discutendone con gli ospiti presenti.

La donna debutta sul piccolo schermo nel 2001 partecipando a La sai l’ultima? anche sale alla ribalta l’anno successivo quando viene scelta per partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello, un reality che con il tempo ha ottenuto un successo strepitoso. Da qualche anno infatti hanno introdotto la versione vip, nella qualche hanno già partecipato moltissimi volti noti della televisione.

La rivelazione di Eleonora Daniele

La sua carriera non è cominciata con la conduzione bensì con la recitazione. Infatti, poco dopo la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, dove è rimasta per oltre due mesi, viene scelta per recitare nella serie La squadra, mentre l’anno successivo approda nella storia serie di Un posto al sole.

Nel 2004 Eleonora invece approda sul grande schermo e al tempo stesso prende le redini del noto programma targato Rai, Unomattina, dove rimane per diversi anni, fino al 2011, quando decide di lasciare lo show per Linea Verde. Dal 2013 invece presenta Storie vere, un’esperienza che utilizzare per scrivere il suo primo libro.

Nel 2017 il programma cambia nome in Storie Italiane, che continua ancora oggi a condurre. Infatti quest’ultimo sta riscuotendo un enorme successo grazie alle storia coinvolgenti e sensazionali raccontate in prima persona dai protagonisti. Come accennato in precedenza non mancano nemmeno gli esperti che commentano in modo dettagliato tutti i fatti.

Il pubblico però non è solito ricevere notizie dell’ultima ora nel bel mezzo della trasmissione, cosa invece che è accaduta poche ore fa. Infatti durante l’ennesima puntata di Storie Italiane ha comunicato i telespettatori così come al pubblico in studio una notizia che nessuno si aspettava e riguarda l’arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 30 anni. E’ stato arrestato a Palermo in una clinica privata, dove era in cura da ormai un anno per un tumore.

All’ospedale era stato registrato sotto falso nome, ma il lavoro delle forze armate ha permesso di scoprire la sua vera identità. Tre giorni dopo i carabinieri si sono presentati nella clinica privata mentre Messina si trovata all’accettazione e secondo quanto dichiarato, non avrebbe opposto resistenza all’arresto. Quest”ultimo era già stato condannato anni fa all’ergastolo ostativo.