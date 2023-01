Cattivi odori in casa, non buttare soldi in profumatori: basta un bicchiere con questo ingrediente

Guerra aperta ai cattivi odori in casa: ecco l’ingrediente naturale per stanze pulite e profumate per settimane.

Ogni massaia e single incallito devono fronteggiare puntualmente il rituale delle pulizie di casa, mantenendo l’ordine e il decoro tra le mura delle propria tana. Esistono in commercio numerosi prodotti per la detersione professionale di ambienti e superfici; tuttavia, sfruttando al meglio le potenzialità di economici ingredienti naturali, è possibile ottenere i migliori risultati senza intaccare il portafoglio.

In primis, troviamo l’aceto bianco. Questo liquido odoroso vanta un alto potere pulente e sgrassante, e si rivela perciò un toccasana per l’aspetto di piastre e fornelli. Dopo una cottura particolarmente dispersiva e pasticciona, provate a detergere le griglie incrostate con del semplice aceto di mele, strofinandole accuratamente con una spugna: ritroveranno in breve tempo lo splendore originario.

L’aceto si rivela efficacissimo anche per la pulizia dei sanitari in bagno, soprattutto se in abbinata con del rinfrescante limone. Possiamo inoltre preparare una miscela di aceto e bicarbonato, mixandola in un dispenser spray adibito a tale impiego. Basterà nebulizzare il liquido su lavandino, bidet, doccia e vasca da bagno, e lasciare agire per qualche minuto. Trascorso un breve lasso di tempo, lo sporco ostinato si scioglierà sotto ai vostri occhi, facilitando l’operazione di rimozione e il risciacquo.

Il bicarbonato di sodio, inoltre, assorbe gli odori, specialmente dall’intimo bagno di casa. L’alto tasso di umidità facilita infatti la proliferazione di batteri e sporcizia: scopriamo come debellare i miasmi sgradevoli da tale ambiente di uso comune.

Cattivi odori: il bicarbonato di sodio è l’alleato vincente

Le nostre nonne conoscevano benissimo le proprietà portentose del bicarbonato, e lo utilizzavano in molteplici occasioni. Dalla cucina, alla pulizia di mobili e suppellettili, questa polvere bianca e farinosa è in grado di soccorrere ogni casalinga disperata.

Se il vostro bagno presenta regolarmente un’aria pesante e maleodorante, potete ricorrere ad un semplice escamotage. Ponete 4 o 5 cucchiai di bicarbonato di sodio in una tazza, oppure un bicchiere, preferibilmente in plastica. La scelta di tale materiale scongiurerà il rischio di rotture, allontanando lo spettro di ferite accidentali. Ponete quindi la tazza in un angolo del bagno, e lasciatela in loco: il bicarbonato assorbirà velocemente tutti gli odori indesiderati, preservando la freschezza nell’intero ambiente.

Stop anche agli aloni giallastri sui sanitari

Uno dei problemi più frequentemente riscontrati durante la pulizia del bagno è la presenza di aloni gialli, soprattutto nelle zone a contatto con l’acqua.

In questo caso, conviene ricorrere alla potente candeggina. Nonostante il suo odore pungente e disincentivante, questo liquido è in grado di rimuovere anche le macchie più persistenti dalla ceramica. Basterà lasciare un tappino di candeggina in ammollo per una notte intera, avendo cura di non azionare lo sciacquone. Al vostro risveglio, il candore dei sanitari vi stupirà piacevolmente!