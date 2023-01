Alfonso Signorini smaschera senza pietà Antonino: “L’hai fatto perché hai visto la tv in ospedale”

Antonino Spinalbese attaccato da Alfonso Signorini che smaschera un suo atteggiamento sospetto

Lunedì 16 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip nella quale abbiamo assistito al rientro di Antonino Spinalbese, assente alcune settimane per problemi di salute. Il ragazzo infatti è stato in ospedale per un piccolo intervento ad una ciste, a quanto riferito, e ad ogni puntata è stato in collegamento video dalla sua stanza.

In molti si sono lamentati di questo sostenendo che non sia giusto che un concorrente stia fuori da una Casa che, in teoria, secondo regolamento dovrebbe essere totalmente isolata dall’esterno.

I dubbi dei telespettatori e degli utenti del web vertono tutti sullo stesso argomento: “e se fuori ha avuto contatti con altre persone? e se ha potuto vedere ciò che accade nella Casa e farsi un’idea di quello che la gente ama o odia?”. In questo modo lo scopo del reality sarebbe totalmente falsato.

Alfonso Signorini smaschera Antonino Spinalbese

Dubbi più che legittimi, quelli su Antonino Spinalbese, avallati dal suo comportamento subito dopo l’ingresso nella Casa. L’ex di Belen infatti va a baciare Nikita Pelizon, con la quale prima non aveva nessun tipo di rapporto, quasi non si parlavano, mentre saluta Luca Onestini con un “furbacchione”. Tanto è bastato agli utenti attenti che hanno capito subito che il parrucchiere ha avuto delle dritte sui concorrenti.

A quanto pare anche ad Alfonso Signorini non è sfuggito lo strano comportamento del ragazzo, tanto che gli dice: “Non è che ti sei visto il Grande Fratello Vip alla televisione e sei andato a baciare Nikita? Il sospetto c’è”. Se il conduttore stava solo scherzando, non è andato comunque lontano dalla realtà. La risposta del vippone è una giustificazione: “Il sospetto nei suoi confronti è che io pensavo che lei fosse la più forte, l’ho sempre detto. Essendo stato fuori due settimane mi sono reso conto che questa bolla che c’è qui mi fa perdere la lucidità”.

I sospetti degli altri Vip

Anche gli altri concorrenti hanno dei sospetti sul comportamento di Antonino Spinalbese, dettati da alcune sue affermazioni. I primi a parlarne tra loro sono stati i due Edoardo, Tavassi e Donnamaria. Il primo affronta direttamente il parrucchiere e gli fa notare: “C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in piscina’. Che cavolo hai visto e sentito? Anche perché quella scena non era stata mostrata in puntata”. L’altro si incarta e cerca di spiegare, senza riuscire.

In seguito Donnamaria si confronta con Tavassi e gli dice: “Io penso che a lui abbiano detto certe cose, già quando è venuta Ginevra ha saputo delle cose da fuori. Anche io voglio sapere le cose. Lui è stato in ospedale con i medici che facevano avanti e indietro e gli chiedevano le cose. Avrà avuto un sacco di dritte da fuori”. La polemica prosegue sui social.