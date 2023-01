Cime di Rapa, amaro in bocca: ecco come fare per levare il cattivo sapore

Le cime di rapa sono un alimento salutare e di stagione, ma offrono spesso al palato un retrogusto amaro: ecco come eliminarlo.

Le verdi e fragranti cime di rapa sono un ortaggio di stagione gustoso e pregiato, originario delle zone rurali di Puglia, Calabria e Campania. Appartengono alla famiglia delle Brassicaceae, e sono note per le loro proprietà rimineralizzanti e disintossicanti.

Consigliate anche alle donne in stato di gravidanza per gli alti livelli di acido folico, rappresentano un alimento depurativo per eccellenza. Contengono inoltre calcio, fosforo, ferro e vitamine A, B2 e C.

Condimento perfetto per la preparazione di quiche e torte salate, sono le protagoniste delle tavole pugliesi. In effetti, chi non ha mai assaggiato le gustosissime orecchiette alle cime di rapa? La loro preparazione è piuttosto semplice, ma necessita di alcune accortezze basilari.

Le cime di rapa, infatti, possono risultare spesso amare al palato, compromettendo così il piacere del pasto. Scopriamo dunque come eliminare questo inconveniente, analizzando anche i trucchi per preparare al meglio questo ingrediente dalle proprietà benefiche.

Cime di rapa: preparazione e cottura

Il processo inizia sicuramente con la selezione dell’ortaggio. Conviene infatti prediligere le cime di rapa dall’aspetto sodo, e di un colore verde brillante, scartando i prodotti ingialliti e dalle foglie appassite. Passiamo quindi alla fase di pulizia: prima del lavaggio e della cottura, è consigliabile incidere i gambi all’attaccatura del fusto, eliminando quelli più duri e spessi.

Il passaggio fondamentale è l’ammollo, che preparerà l’alimento, detergendolo inoltre da eventuali tracce di terra. Poniamo le cime di rapa in una ciotola capiente, e teniamole nell’acqua fredda per almeno un’ora prima della cottura. Aggiungere in questa fase del succo di limone aiuterà a smorzare il caratteristico sapore amaro dell’ortaggio, rendendolo più amabile al palato. Occorre poi tenere conto che fusti e foglie necessiteranno di tempi di cottura differenti: consigliamo quindi di inserire inizialmente i gambi nella pentola, aggiungendo le parti morbide in un secondo momento. Sia la lessatura, che il metodo a vapore, prevedono in genere 10-15 minuti di cottura.

Il condimento perfetto

Per una presentazione finale d’effetto, possiamo scolare le cime di rapa, saltandole poi in padella con burro e aglio, in modo da renderle tenere ma croccanti. L’eventuale aggiunta di peperoncino, scorze di limone o acciughe ammorbidirà ulteriormente l’amarognolo dell’ortaggio, esaltandone il naturale sapore.

Per aggiungere un quid croccante, possiamo infine spolverarle con un velo di pangrattato, e mescolarle delicatamente prima dell’impiattamento.