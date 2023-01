Gerry Scotti, il ricovero d’urgenza e la triste diagnosti: “Fegato, reni e pancreas” | Dritto in terapia intensiva

Gerry Scotti e la dura lotta contro un brutto male. La corsa alla sopravvivenza e parole toccanti da parte del conduttore.

Gerry Scotti è tra i personaggi dello spettacolo italiano più amati. Conduttore televisivo, doppiatore e disc jockey. La sua simpatia ha conquistato i telespettatori che ogni sera lo seguono grazie ai quiz di Canale 5. Ma gli esordi della sua carriera affondano nella radio.

Gerry è stato sposato con Patrizia Grosso che lo ha reso padre del figlio Edoardo. Poi la fine del matrimonio e subito dopo per lui si apre un nuovo capitolo della sua vita. Edoardo ha reso papà Gerry nonno di Virginia, una bimba che adora letteralmente. Il conduttore inizia la sua carriera radiofonica a Radio Hinterland Milano2, per poi passare a Radio Milano International.

È il 1982 quando Gerry approda a Radio Deejay dopo essere stato chiamato da Claudio Cecchetto ed in televisione con DeeJay Television. Gerry Scotti ha iniziato poi a condurre quiz, varietà e talent show. Ha da sempre presentato su Mediaset, e l’azienda di Cologno Monzese lo considera la sua perla di diamante. Nel 1983 esordisce su Italia 1, e da lì non si è più fermato. Nel 2010 ha dichiarato di volersi ritirare dal mondo televisivo intorno ai 60 anni di età, ma poi ha subito smentito decidendo di continuare a fare televisione.

Il triste racconto del conduttore

Gerry Scotti nella sua vita ha anche vissuto momenti difficili. Ricordiamo la sua positività al covid che lo ha fatto finire in ospedale dove è stato ricoverato in terapia intensiva per 10 giorni. Le sue condizioni di salute erano in continuo peggioramento per cui è stata dura rimettersi in piedi. La terapia intensiva del Center dell’Humanitas di Rozzano è stata la casa per tantissimo tempo.

Fortunatamente però Gerry ha una grande forza d’animo e non si è lasciato scoraggiare, riuscendo così ad abbattere questo brutto male. In un’intervista il conduttore dichiara che ha sofferto molto e che si è sentito spesso solo. Ha superato questo momento drammatico grazie ad un evento particolare che lo ha reso fin da subito felice. Parliamo della nascita della sua prima nipotina.

La rinascita di Gerry Scotti

In un intervista ha confidato: “Avevo tutti i parametri sballati: fegato, reni, pancreas”, in riferimento a quanto accaduto continua dicendo: “Virginia mi ha aiutato. Mi sono detto: devo guarire perché tra un mese nasce mia nipote ed io ci voglio essere”.

È stato sicuramente un periodo duro per lui, questa triste vicenda lo ha reso più forte e pronto ad affrontare qualsiasi sfida. Lo vediamo oggi in perfetta forma e non smette di tenerci compagnia tramite i suoi programmi televisivi dove riscuote sempre un grande successo.