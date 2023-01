Caterina Balivo si da alle rapine: pronta a svaligiare un negozio | La foto scioccante

Una mossa un pò azzardata quella di Caterino Balivo che si lascia vedere e fotografare in un momento particolare della sua vita. La showgirl non ama passare inosservata e ha fatto di tutto per attirare l’attenzione dei media su di sè.

Il suo sorriso e la sua spontaneità sono tra le caratteristiche che distinguono la bella Caterina Balivo, uno dei volti più amati della Rai. Caterina è nata a Napoli il 21 febbraio 1980 e ha debuttato in Tv nel 1999 a Miss Italia. Anche per lei, come per diverse colleghe, la partecipazione al concorso di bellezza ha fatto emergere il suo talento pochi mesi dopo, infatti, ha avuto la possibilità di esordire come valletta nelle trasmissioni “Scommettiamo che”, al fianco di Fabrizio Frizzi e “I Raccomandati”, in cui era Carlo Conti il padrone di casa.

Subito dopo per lei non è mancata l’occasione per mettersi in mostra come conduttrice, ruolo che svolge con successo ancora oggi. Nel 2003 è al timone di “Unomattina” e “Casa Raiuno”, dove ha affiancato Massimo Giletti. La donna è sposata dal 2014 con Guido Maria Brera. La cerimonia si è svolta a Capri con rito civile. L’uomo è finanziere, scrittore e anche co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Caterina e Brera hanno due figli, Guido Alberto nato nel 2012 e Cora (2017).

Caterina Balivo e il suo passamontagna

Caterina Balivo ha saputo affrontare il freddo di New York in un modo del tutto bizzarro, come solo lei poteva fare. Con la famiglia è volata in America e dopo essersi concessa il sole dei Caraibi, ha dato una svolta alla sua vacanza imbattendosi nel gelo della Grande Mela.

La Balivo si è messa in mostra con abiti caldi e pesanti, indossando anche un cappello alquanto discutibile. Nelle ultime ore, in particolare, sui social si è messa in bella mostra con un originale passamontagna di pelliccia, ovviamente si tratta di un capo firmato e che sta spopolando fra i più grandi accessori di moda. Lei lo sfoggia con disinvoltura, ignara dei commenti che la riguardano.

“A New York i primi due giorni li passi col naso all’insù, contemplando la grandezza di questi mostri di specchi, cercando una fine che a volte non trovi. Come nella vita” – queste le parole di Caterina nel momento in cui affronta il freddo newyorkese. Non essendo ancora abituata al fuso orario del luogo, è riuscita a godersi la giornata delle prime luci del mattino. Per l’occasione ha scelto un look dai dettagli comodi e trendy. Ha abbinato un maglioncino e un paio di pantaloni a vita alta, completando il tutto con un maxi cappotto teddy bear.