Laura Pausini, la morte in queste ore: “Mancherai a tutti” | Mondo della musica sconvolto

Una tragedia devastante per la cantante Laura Pausini: ecco cosa ha sconvolto il mondo della musica italiana

Tra le artiste più apprezzate del panorama artistico e dello spettacolo italiano che, con la sua famosa canzone La Solitudine, nel 1993 si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo è lei, Laura Pausini. Una donna che da quel momento in poi ha coronato il sogno della sua carriera, facendosi conoscere con la sua musica in tutto il mondo. Tra i brani più famosi del suo repertorio possiamo ricordare Strani amori, Gente, Vivimi, Ascolti il tuo cuore e molti medley fatti con tanti cantanti del suo calibro. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare una tragedia che ha cambiato completamente la sua vita.

Ogni cantante, come sappiamo, può affrontare momenti indimenticabili e pieni di successo e momenti in cui si trova a dover affrontare momenti davvero bui e di notevole sofferenza. Laura Pausini, nel corso della sua carriera, è diventata punto di riferimento all’estero della musica italiana, ha realizzato davvero tanto e ha condotto nella scorsa edizione l’Eurovision Song Contest insieme ad Alessandro Cattelan e Mika.

Il suo successo è avvenuto, come anticipato, grazie al Festival della canzone italiana, dove la redazione de Il Resto del Carlino la contattò proponendole il brano La solitudine che doveva inizialmente essere dedicato ad Anna. La cantante, propose il cambiamento con Marco, il suo fidanzatino dell’epoca.

Al ricordo di quel momento, in una intervista rivelò: “Inizialmente il brano cominciava con “Anna se n’è andata”, invece di “Marco se n’è andato”. Ma per il resto la storia era la fotografia della mia vita fino a quel momento, perché io comunque andavo veramente a scuola con il treno delle 07:30.[…] Marco era il mio fidanzatino dell’epoca e per questo, quando cantavo quel brano, mi emozionavo tanto”.

Laura Pausini e il tragico lutto vissuto

Come tantissime cantanti famose, Laura Pausini si è ritrovata a collaborare con moltissimi artisti, speaker radiofonici e personaggi di calibro in Italia e nel mondo. Purtroppo, però, di recente, ha dovuto affrontare una grave perdita che le ha causato moltissima sofferenza: la scomparsa dello speaker Roberto Gentile, 55 anni, conosciuto in tutta Italia per il suo carisma e la sua simpatia.

La cantante ha voluto ricordare il suo caro amico con delle parole davvero molto commoventi ed emozionanti.

Laura ha scritto: “Mio adorato Roby mancherai a tutti, ti voglio bene“.