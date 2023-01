Tiberio Timperi, addio per sempre: il triste annuncio di queste ore

Dobbiamo dire addio al popolare giornalista e conduttore Tiberio Timperi? La notizia è arrivata inaspettata

Tiberio Timperi è un giornalista e conduttore che milita da tantissimi anni nella nostra tv. Dagli esordi a Telemontecarlo fino ai Tg della Mediaset, Timperi entra ogni giorni nelle case degli italiani bucando lo schermo con i suoi occhi di ghiaccio.

Poi passa alla Rai, dove si cimenta nella conduzione di diversi show tra cui Mezzogiorno in famiglia, dando una vera svolta alla sua carriera. Ma non solo, presta il suo volto anche ad alcune fiction e serie televisive come Ricominciare, Amiche e Incantesimo, scrive alcuni libri e lavora persino in radio. Attualmente è al timone di Uno Mattina in famiglia.

Una carriera piena, insomma, che ha regalato certamente tante soddisfazioni a Timperi, offuscate solo dalla lunga battaglia legale per l’affido del figlio Daniele dopo la separazione dall’ex moglie Orsola Adele Gazzaniga.

L’addio a Tiberio Timperi

Ma tra le soddisfazioni di una vita Tiberio Timperi può vantare di aver battuto George Clooney, come ha raccontato al Fatto Quotidiano qualche tempo fa: “Più di vent’anni fa, la Dixan doveva scegliere tra me e lui. La casa madre voleva lui. Peccato che il 70% del fatturato europeo veniva realizzato in Italia e nel 1999 ero più famoso di lui. Poi Clooney si è rifatto. Ampiamente”.

Sarà per questo motivo forse, in virtù dei tantissimi anni di lavoro, ha annunciato di volersi ritirare dalla tv. Ospite di BellaMa’, programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2, ha inaspettatamente annunciato: “È tempo che me ne vada in pensione e che mi tolga dalle scatole. A marzo faccio 40 anni di contributi e, se non mi cambiano la legge, uno il pensierino potrebbe farlo. Parliamoci chiaro: fuori c’è una vita, ci sono gli hobby”.

Un lavoro che è passione

E aggiunge: “Poi, per carità, noi facciamo un lavoro che ci appassiona e quindi potremmo dire che non abbiamo mai faticato un giorno della nostra vita. Vorrei allontanarmi dalla telecamera un attimo prima che la telecamera si allontani da me se ci riesco”. Questo il suo desiderio prima della pensione.

E poi, quasi a schermirsi: “Abbiamo fatto a meno della Carrà, di Corrado, di Mike Bongiorno, possiamo fare anche a meno di me…” Ma, quasi ripensandoci, si lascia sfuggire infine: “Dopo tanti anni mi piacerebbe sperimentare qualcosa di diverso. Sono grato per la possibilità che mi viene data, ma vorrei cimentarmi in altre cose”.