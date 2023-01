Cristiano Malgioglio, purtroppo non c’è più nulla da fare: è finita troppo in fretta

Un addio improvviso, quello di Cristiano Malgioglio, che ha fatto commuovere i suoi innumerevoli fan. Ecco cosa è accaduto.

Una notizia che nessuno si sarebbe aspettato e che ha scioccato i fan del cantautore italiano. Noto per la sua chioma nera e il ciuffo bianco che lo ha contraddistinto fin dagli inizi della sua carriera, Cristiano nasce e cresce in un paesino nei presso di Catania.

Dopo il diploma decide di fare le valigie e trasferirsi a Genova, dove abita la sorella. Dopo un primo periodo passato a lavorare alle poste, entra in contatto con alcuni dei più grandi cantautori italiani, come Luigi Tenco e Gino Paoli e Fabrizio De André. Ed è proprio quest’ultimo che lo porta a Milano, dove la carriera di Malgioglio decolla.

La sua carriera da autore comincia nei primi anni 70, quando scrive il brano Amo per Donatella Moretti. Alcuni anni dopo vince il Festival d Sanremo, sempre in qualità di autore, con la canzone Ciao cara come stai? interpretata da Iva Zanicchi.

Successivamente collaborerà con altre grandi artiste della musica italiana, come Mina e Giuni Russo. In questo periodo però si cimenta anche nel canto, pubblicando alcuni brani Sbucciami e Scandalo. Ma Malgioglio si fa conoscere al grande pubblico intorno agli anni Duemila, quando veste i panni di conduttore nel programma Casa Raiuno. Poco dopo assume perfino il ruolo di opinionista ne I raccomandati, celebre show condotto da Carlo Conti.

L’addio di Malgioglio

Nel 2017 invece approda nella casa più spiata d’Italia. Un’esperienza che è riuscita a farlo conoscere ancora di più dai telespettatori, che ne hanno apprezzato il carisma e la simpatia. Cristiano poi farà ritorno al Grande Fratello nel 2019, ma stavolta come opinionista.

L’anno successivo però ritorna nella casa come concorrente, mentre dal 2021 fa parte della giuria di Tale e Quale show, condotto da Carlo Conti e giunto alla dodicesima stagione. In questo periodo però è anche impegnato a condurre un’altra trasmissione Mi casa es tu casa, in onda su Rai Due.

Però il carattere frizzantino ed esplosivo di Cristiano non ha aiutato questa volta e il programma è giunto al capolinea. Infatti dopo solo cinque puntate lo show è costretto a chiudere i battenti. La quinta e ultima puntata verrà trasmessa il 4 gennaio e vedrà come ospita Piero Chiambretti, con il quale il cantautore siciliano ha un grande affiatamento professionale. Quest’ultimo comunque prossimamente sarà di nuovo impegnato con Tale e quale show, che vedrà in giuria anche Loretta Goggi e Giorgio Panariello.