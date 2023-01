Luca Salatino, purtroppo è finita per sempre: eppure sembravano così legati

Nonostante sia uscito dalla casa del GF Vip, Luca Salatino sembra essere di nuovo solo. Purtroppo è finita per sempre…

Luca Salatino ha ormai deciso di abbandonare in modo definitivo la casa del Grande Fratello Vip perché non riusciva più a sopportare la mancanza della fidanzata da cui era separato da troppo tempo.

Alfonso Signorini durante la puntata del 26 dicembre ha domandato all’ex tronista: “Ti sei sempre speso per la casa, ci hai sempre trasmesso i valori sani di un’Italia che ci piace. Hai però le tue debolezze e cioè Soraia.

Noi abbiamo cercato in tutti i modi di farti cambiare idea, ti ho fatto parlare anche con Maria, adesso è arrivato il momento di prendere la tua decisione definitiva. Vuoi lasciare la casa del GF?”.

Il ragazzo ha risposto: “Sì, è giusto che questo percorso lo faccia chi sta col sorriso tutti i giorni e si diverte. Io ce l’ho messa tutta ma proprio non ce la faccio”. Ora però arriva una notizia non proprio felice per il ragazzo che potrebbe rendere un po’ meno lieve la sua uscita dal GF Vip.

Luca Salatino è di nuovo solo: ecco perché il rapporto è naufragato

Luca Saltino e Matteo Ranieri sembrano aver rotto la loro amicizia nata durante la trasmissione Uomini e Donne. Infatti, i due tronisti avevano trovato una grande affinità e aveva stretto moltissimo il loro legame. Tuttavia, deve essere successo qualcosa che ha portato le loro strade a divergere, nonostante tutte le cose vissute insieme. Il tempo è passato da quando i due hanno pubblicato gli ultimi scatti insieme e Matteo non è stato mai contattato dalla produzione del GF Vip per mandare qualche videomessaggio all’ex amico.

Nel corso di un’intervista, Matteo era stato interrogato proprio in merito all’amico e alla presunta fine della loro amicizia e il ragazzo aveva risposto: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”. Dunque, forse le cose si risolveranno ora che il tronista ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, Deianira Marzano ha deciso di dare ulteriori dettagli sulla faccenda, attraverso il suo profilo Instagram. La ragazza ha rivelato: “Conosco bene la vicenda, Matteo era opprimente, gli faceva mancare l’aria, lo voleva gestire, era capriccioso, geloso della loro amicizia, addirittura criticava Soraia e metteva voce su tutto, tanto che Luca lo ha dovuto allontanare, menomale non si è mai fatto influenzare”. Quindi è probabile che non fosse proprio un litigio da niente e che le cose non possano essere risolte in modo così immediato.