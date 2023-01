“Si è fatto toccare il pis…”: vergogna al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, I Donnalisi continuo a creare disagi dentro la casa più spiata d’Italia. La storia di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra stia arrivando al capolinea. Fra i due comportamenti ambigui e sfuriate.

Da almeno tre giorni al GF Vip i concorrenti non fanno altro che litigare. La nomination di Edoardo Tavassi contro Antonella Fiordelisi ha suscitato una lite clamorosa. Naturalmente nella lite è stata coinvolta anche Micol Incorvaia e da lì le cose sono degenerate.

La casa è spaccata in due, Antonella Fiordelisi è la leader del gruppo dei ‘persiani’ ed Edoardo Tavassi è quello degli ‘spartani’. I due non si sopportano ed è proprio Tavassi che rincara la dose sulla modella, per metterla in cattiva luce e far aprire gli occhi al suo amico.

Infatti, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha voluto chiarire cosa non ama del comportamento e del carattere della modella, e le ha voluto ricordare che, quando venne sua madre, c’era una chiave di lettura molto chiara su Antonella, dato che non vedeva il figlio sereno.

Queste parole negative e velenose di Tavassi nei confronti della Fiordelisi non sono piaciute sul web, molti utenti, pur non apprezzando i modi della ragazza, in questo caso hanno criticato il comportamento dell’uomo. Negli ultimi giorni sono stati protagonisti di una grossa lite.

Antonella scarica Edoardo

Per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non c’è un attimo di pace. Proprio il giorno di Capodanno i due hanno raggiunto l’apice dei litigi e chiuso la loro storia d’amore. Anche durante la diretta di lunedì sera tra i due non sembra esserci un punto di incontro.

Chiamati a raggiungere la mistery da Signorini, durante l’ultima puntata, Antonella e Edoardo sono stati messi di fronte alla realtà dei fatti. Hanno potuto vedere tramite il led, un riassunto di quello che è stato il loro rapporto all’interno della casa il quale tra pianti e offese pare essere giunto a termine. “Per me quando una persona manca di rispetto finisce la storia” – queste le parole della modella.

“Mi sono sentita sola tutta la settimana, in un momento di difficoltà. Sono stata la prima a difenderlo quando Oriana l’ha chiamato cane, poi lei gli ha toccato il pistolino e lui rideva, è normale? – Visibilmente stanco della situazione, Edoardo con aria rassegnata conclude: “Io speravo che Antonella vedendo almeno una clip si rendesse e mi chiedesse scusa“. Giunti a questo punto Signorini cerca di capire se ci sarà ancora futuro tra i due. Antonella mette la fine con un bel “NO” secco e chiude la questione.