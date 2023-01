Antonella Clerici la distrugge completamente: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione” | È una vera furia

Antonella Clerici non è una che si arrabbia facilmente, quando lo fa, però, è capace di asfaltare gli altri senza troppi complimenti. Ecco le parole molto dure rivolte a lei: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione…”

Antonella Clerici è sempre molto gentile e disponibile con tutti a meno che non si arrabbi per qualcosa. Infatti, la conduttrice sa anche essere molto schietta con chi lo merita.

Per questo motivo è entrata nel cuore del pubblico da casa che ogni mattina la segue con attenzione, da ormai tantissimi anni, nonostante la breve interruzione a causa della gravidanza. Infatti, è una conduttrice molto popolare tanto da essere stata anche una delle poche donne alla direzione artistica di Sanremo.

Vista la sua proverbiale cortesia, nessuno si sarebbe aspettato quello che è successo e il modo in cui la conduttrice ha asfaltato pubblicamente quella persona. Tuttavia, ci sono cose che non possono lasciare proprio indifferenti e la reazione è immediata.

Infatti, la donna è scattata e ha distrutto quella persona, commentando il suo comportamento davanti a tutti. In tanti anni, non aveva mai avuto una reazione così forte di fronte a un comportamento del genere. Ecco cos’è successo ad Antonella Clerici in diretta…

Antonella Clerici è una furia: ecco cosa le ha detto

Antonella Clerici ha avuto parole molto dure contro una signora che stata avendo un comportamento molto scorretto. La sua risposta è stata chiara e concisa, nessuno si aspettava dalla conduttrice una reazione simile. Tuttavia, di fronte alle scorrettezze, Antonella non riesce proprio a tirarsi indietro. Infatti, ci ha tenuto a commentare un episodio molto spiacevole avvenuto qualche tempo fa.

Lei, come molti altri, ha iniziato a provare una forte rabbia verso una signora che, durante un volo in aereo, non rispettava nessuna delle normative anti-Covid, sprezzante delle regole e della buona educazione. Questo ha mandato su tutte le furie la conduttrice. La donna in questione non voleva sentire ragioni riguardo l’uso della mascherina, nonostante tutti i presenti le chiedessero di farlo. La signora in questione, obbligata dalle hostess, ha iniziato a dare di matto e ha persino tirato i capelli a una donna presente.

Tuttavia è stata ripresa dagli altri passeggeri e Selvaggia Lucarelli ha deciso di postare il video di quella scena. Antonella Clerici, su tutte le furie, ha voluto esprimere la sua opinione. La conduttrice, infatti, crede profondamente nel rispetto delle regole. Ha commentato quel post scrivendo: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione. Che la giustizia proceda e che scenda l’oblio su cotanta ignoranza”.