Silvia Toffanin, prima e dopo la chirurgia estetica: completamente irriconoscibile | La trasformazione è una cosa mai vista

Silvia Toffanin showgirl e conduttrice di “Verissimo” si è sempre mostrata in perfetta forma. Non sono di certo passati inosservati alcuni suoi cambiamenti in bellezza. Oggi tante star si sottopongono a ritocchi estetici, l’avrà fatto anche lei?

Silvia Toffanin è nata il 26 ottobre del 1979 a Marostica, in provincia di Vicenza. Ha 42 anni. Dopo aver partecipato alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997, fa il suo esordio in televisione nel 2001 come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola.

La Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, figlio di Silvio Berlusconi. La coppia ha due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. La Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati.

Nel 2003 la Toffanin ha partecipato al talent show Popstars come inviata. Si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti e si è laureata nel in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Esordisce come conduttrice con il programma Nonsolomoda.

Tra il 2004 e il 2006 cura una rubrica all’interno di Verissimo, programma che inizia a condurre proprio dal 2006. Nel 2015 conduce con Alvin la ventitreesima edizione del Concerto di Natale su Canale 5. Dal 21 al 26 febbraio 2022 conduce Striscia la notizia con Ezio Greggio.

Cosa si è rifatta Silvia Toffanin?

Silvia Toffanin è stata sempre stata apprezzata per la sua bellezza, una caratteristica che l’ha portata a gareggiare al concorso di Miss Italia. Fin dall’infanzia la conduttrice ha sempre desiderato diventare una giornalista di moda ed i suoi studi si sono mirati su questo.

Pare che la compagna di Silvio Berlusconi abbia ricorso a qualche ritocco estetico per sistemare labbra e denti. Le due foto a confronto fanno notare una Toffanin diversa, dagli esordi della sua carriera ad oggi. Vediamo una netta differenza dovuta dal tempo che passa, ma ci sono particolari che fanno sospettare che abbia chiesto qualche aiutino al chirurgo.

Su questo presunto ritocco, la presentatrice non ha mai confermato o smentito nulla. Detto questo, il suo pubblico continua ad amarla nonostante la giovane, come molte sue colleghe potrebbe essere ricorsa a qualche modifica. Il suo viso continua ad essere perfetto e si può dedurre che non è stato nulla di invasivo per lei anche perchè si nota che non ha apportato troppi cambiamenti al suo aspetto. L’eterna giovinezza risiede in lei e non si fa scalfire dal tempo che passa.