Gianni Morandi, dopo la famosa moglie ecco che nasce il nuovo amore: è giovanissima e paga sempre lui

L’eterno ragazzo della musica italiana è alle soglie degli 80 anni ed è alle prese con un nuovo amore. Cosa sta succedendo nella vita del cantante?

Gianni Morandi è una delle colonne della musica leggera italiana; la sua carriera va avanti ininterrottamente dagli anni 60 con grandi successi, veri e propri evergreen che ancora oggi sono conosciuti, cantati e amati da migliaia di fan che lo seguono con affetto. Basti pensare a titoli come Fatti mandare dalla mamma e In ginocchio da te, che conoscono praticamente tutti.

Ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo, ne ha vinta una con la canzone Si può dare di più eseguita assieme a Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi e si è classificato terzo nel 2o22. Una vita passata nella musica, ma coltivando anche altre passioni come la maratona. Non solo in Italia ma anche in giro per il mondo, ad esempio ha corso tre volte quella di New York.

Nella vita privata è stato sposato due volte, la prima con Laura Efrikian dalla quale ha avuto Marianna, Marco e la piccola Serena vissuta poche ore; e la seconda con Anna Dan, con la quale ha avuto Pietro, anche lui cantante.

Il nuovo amore di Gianni Morandi

Ma Gianni Morandi ha il cuore che batte non solo per la moglie; ha un’altra grande passione: quella per le auto di lusso. Le Mercedes, per l’esattezza. E ama farsi fotografare con il suo ultimo gioiellino, una potente Mercedes-Benz GLE 300 con quasi 2000 cc di cilindrata. Valore? Circa 80mila euro; una passione non per tutti, certamente.

Ovviamente la passione principale di Gianni è la musica, tanto da aver affermato di voler lasciare questo mondo mentre canta sul palco. Ha affermato infatti ad Oggi: “Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!” e poi ha confessato di avere cantato una canzone che non sopporta proprio. Quale? Una delle più famose.

La canzone odiata e quella amata

“Fatti mandare dalla mamma” ammette “ho provato a toglierla dal mio repertorio: cavolo, era un po’ un incubo, mi troverò sul palco col bastone a cantarla! Poi però la gente ci rimaneva male. Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n’è andato Gianni Morandi. E metteranno Fatti mandare dalla mamma… Sdrammatizziamo”.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha invece ammesso: “Se fosse facile fare canzoni di successo, le canzoni sarebbero tutte belle e tutte grandi successi. Io ho inciso 600 canzoni, ma non sono tutte belle, alcune sono brutte“ e che il suo inno potrebbe essere, tra le altre “Uno Su Mille, canzone che mi ha riportato nelle case della gente, e mi ha riportato credibilità dopo anni di crisi”.