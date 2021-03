Dici Grecia e pensi al mare. Si tratta di un connubio inevitabile anche se questo meraviglioso Paese ha tante altre sfaccettature come la cultura e la storia, simbolo indiscusso dell’antichità. La Grecia ha numerose varianti ma tra tutte quella più allettante è il suo mare. Azzurro, paradisiaco, senza poi contare le sue isole sparse nel mare Egeo e Mediterraneo. Pensare alla Grecia e alle vacanze estive lì è un sogno che tutti almeno una volta nella vita abbiamo fatto, diciamoci la verità.

E farlo avverare, a dirla tutta, non è poi così difficile. La Grecia è davvero a due passi da noi e con il suo clima a metà strada tra mediterraneo e continentale può essere visitata in un lungo periodo dell’anno, da aprile a novembre, con le punte di maggiore affluenza ovviamente nei mesi estivi, da giugno ad agosto. Rodi, l’isola per eccellenza, ma anche le spiagge vulcaniche della rinomata Santorini, i villaggi modaioli di Mykonos e tanti altri angoli meno conosciuti ma ugualmente belli. Insomma oggi la Grecia è una delle mete privilegiate del turismo mediterraneo e se stai pensando ad una vacanza non puoi non metterla in lista tra i posti da tenere in considerazione.

Per i tuoi viaggi in Grecia affidati a Tramundi, il tour operator online specializzato in viaggi di gruppo organizzati che tra le sue mete più in voga propone anche la Grecia. Come tutti gli itinerari proposti anche quelli per recarsi nella culla della civiltà ellenica sono tutti studiati e predisposti nei minimi dettagli, con attenzione alla sicurezza e alla trasparenza, il tutto in un’organizzazione impeccabile che passa attraverso la logica del local-to-be e del rispetto dell’ambiente. Ogni tour, infatti, prevede una guida locale che accompagna il gruppo e che tutto si svolga nel pieno rispetto dell’ambiente e delle popolazioni native che accolgono i viaggiatori.

Tramundi ti porta nell’isola di Rodi con un viaggio organizzato di otto giorni per esplorare questo gioiello in lungo e in largo. Dall’Acropoli, con la sua storia ed i miti che parlano del passato, al mare, per una vacanza a metà tra scoperta e relax, gustando anche i sapori di questa terra, fra cene in ristoranti tipici greci, mare e sole sulle spiagge più belle dell’isola.

E per chi vuole invece scoprire un angolo segreto della Grecia non può perdersi il tour dedicato alle penisole della Grecia settentrionale. Andiamo in Calcidica, un posto così spettacolare che è in grado di far dimenticare a tutti le tanto venerate isole. Un tuffo nella natura della macchia mediterranea, la cultura del sito archeologico di Vergina e la spiritualità del sacro Monte Athos.