Una religione, un’ancora, un obiettivo: la boxe a Cuba.

Ci siamo già trovati a parlare di Quella bella signora chiamata Cuba, distinta, degna di nota che resta sempre bella anche con la sua fievole vena di tristezza. Poi abbiamo parlato dell’altra faccia di Cuba, quella parte che ne mostra il volto scoperto ed il suo riflesso incrinato dalle volte in cui, questa bella signora, ha dovuto digrignare i denti, aggrottare la fronte, asciugarsi le lacrime per andare avanti per poi sorridere di nuovo. I solchi del suo viso sono lo specchio delle sue condizioni e contraddizioni, però, nonostante tutto, Cuba non ha mai perso il suo animo allegro, il suo fascino colorato a cui è impossibile non cedervi e che ci fa tornare a parlare di lei.

Quella magia racchiusa nei guantoni dei cubani.

La boxe a cuba è come magnifico balletto scandito dal salto a corda, dai montanti, intervallato dai diretti. Alcuni boxer hanno i guantoni grandi come le loro testoline, già perché a Cuba si inizia da bambini a danzare quel religioso valzer chiamato boxe. La severità di questa disciplina si sposa con il sorriso di chi ha vissuto la rivoluzione, anni di ideali sposati, di divorzi, di speranze sognate e infrante. Sorridere, fare gruppo, allenarsi staccando la spina dal mondo che li circonda, far conciliare rispetto e disciplina con l’allenamento grazie alla boxe.

L’escuela de boxeo cubana è figlia della rivoluzione: la boxe infatti è uno sport anticapitalista. L’attività sportiva doveva essere un percorso di miglioramento di tutti gli individui, per questo i pugili vengono seguiti fin da giovanissimi sotto il punto di vista atletico e psicologico: ogni maestro conosce e studia le caratteristiche fisiche e relazionali dei sui allievi, e si preoccupa anche del loro rendimento scolastico, perché non si è dei pugili solo sul ring. Sotto il punto di vista tecnico la scuola cubana concentra tutto l’insegnamento sulla tecnica e sulla tattica: colpi dritti e lunghi, limitando il focus sulla potenza e sullo scopo di fare male all’avversario. Lo scopo non è solo colpire, ma anche non farsi colpire, perché per un cubano la boxe è prima di tutto un arte, non una lotta e sopratutto i gioco non ci sono dei soldi, ma una vera e propria fede. Le palestre palestre di quartiere spesso sono volute e finanziate dagli stessi abitanti, per questo sono dei veri e propri quadri a cielo aperto che rispecchiano l’animo folcloristico di Cuba.

Ancora oggi a Cuba certi valori non si sono persi, si respirano in quelle arroccate palestra di quartiere, ma il capitalismo si sa, fa gola molti e ne inghiotte altrettanti. Così il paese si affaccia a questo mondo e alle proposte per sfavillanti carriere pugilistiche piene di denaro. Prima dello stop al professionismo imposto da Fidel grandi campioni, come Kid Gavilan, hanno segnato un solco nella storia di questo sport. Uno dei più celebri nomi cubani è il mancino Guillermo Rigondeaux, due volte oro olimpico.

La boxe arrivò a Cuba come attrazione turistica, con le finali di campionato tra pugili nordamericani disputate in alta stagione turistica. Il primo incontro professionistico ebbe luogo nel 1909 a l’Avana. Un anno dopo, nel 1910, il cileno cileno John Budinich fondò la prima Accademia di boxe. Due anni dopo il governo proibì il pugilato a causa della violenza di strada tra bianchi e neri. Gli incontri di boxe iniziarono ad avere luogo a porte chiuse. La boxe era un ottimo modo per sfuggire alla povertà ed era anche una forma di intrattenimento.

Rendendosi conto del fatto che ormai i cubani non potevano fare a meno della boxe, il 13 dicembre 1921 ne venne legittimata la pratica fondando la Commissione Nazionale per il pugilato ed il wrestling. Questa mossa riportò a Cuba le entrate dei turisti che pagavano per vedere gli incontri.

Prima del 1959 Cuba aveva 6 campioni del mondo professionisti considerati i padri fondatori della boxe ed eroi nazionali dell’isola. Tra questi: Gerardo “Kid Gavilan” Gonzales, Benny Paret ed Eligio “Kid Chocolate” Sardinas.