Il meglio delle Serie TV di Sky: le novità imperdibili di febbraio

Siamo ad inizio anno e gli amanti delle serie tv finalmente hanno potuto iniziare con qualche programmazione fresca, fresca appena sfornata. Anche se i pop corn ancora sono rimasti in dispensa, visto che già con le vacanze natalizie si è dato del proprio meglio a tavola, qualcuno si è già incollato allo schermo, con plaid e cuscini per godersi qualche bella serata con le nuove serie inaugurando così questo spumeggiante 2020.

Qualche “piatto prelibato” per i “serie-maniaci” non è ancora stato servito, però, in questo primo mese dell’anno, ma è in serbo solo a partire dal mese di febbraio. Eccoci finalmente al momento prestabilito: il mese degli Innamorati è ormai avviato e tutti sono sul proprio divano sulle spine per vedere l’avvio del meglio delle serie tv Sky. Di che si tratta esattamente? Ecco una panoramica di quello che arriverà a febbraio su Sky.

Eccezionali prime stagioni su Sky per febbraio 2020

Febbraio sarà un mese con moltissime novità. Il 14 febbraio in occasione di San Valentino partirà l’attesa serie tratta dall’opera omonima dello scrittore Roberto Saviano, Zero Zero Zero, ma la trama nulla a che vedere con gli innamorati. La narrazione infatti tratta del viaggio di una partita di droga, dall’acquisto da parte di un clan della ‘ndrangheta, alla consegna, al pagamento muovendosi fra le storie dei personaggi che sono protagonisti di questo traffico illegale. Forte ed enigmatica, questa serie porta lo spettatore nella mente di chi vive all’interno di questi circuiti illegali ma dotati di una precisa logica di potere, di controllo, di onore, di regole.

Attesissima novità è anche la mini serie The Outsider in arrivo su Sky per il 17 febbraio. La storia è tratta da un’opera di Stephen King e racconta di un padre che, arrivato a Los Angeles per riconoscere il corpo della figlia annunciata come morta, scopre in realtà un’altra verità e si mette sulle tracce della stessa scoprendo un giro di adescamenti di ragazze sul web. Subito il padre, che faceva parte dell’esercito britannico, si mette alla ricerca della figlia.

Nuove stagioni per le migliori serie tv Sky

È questione di giorni per l’avvio dei 22 episodi che costituiranno God Friended Me, in uscita il 4 febbraio. La serie è alla sua seconda stagione e narra la vicenda di Miler Finer, un giovane non credente che riceve la richiesta d’amicizia sui social da niente poco di meno che Dio: una commedia divertente con tanti spunti della realtà di oggi.

L’11 febbraio scatta l’ora “ics” anche per The Resident, alla sua terza stagione. La serie racconta le vicissitudini e le vite di alcuni dottori di un importante ospedale USA fra casi strani, pazienti in pericolo di vita, corruzione. Nella medesima data riprende anche la quarta stagione della pluripremiata serie di This is Us, che coinvolge lo spettatore nelle vite di diversi personaggi le cui strade si intrecciano e si ridividono in un vorticoso dinamismo narrativo.

Tutt’altra tematica è quella invece di Stumptown serie attesa per il 12 febbraio. Si tratta di una storia, tratta dal fumetto omonimo, che parla di un’investigatrice singolare, veterana di guerra, e dei casi che segue. Dovranno attendere fine febbraio (il 24) gli amanti delle serie The Walking Dead, Grey’s Anatomy e quelli di The L Word: Generation Q: serie ormai conosciutissime da tutti.