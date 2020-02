Chi vincerà il campionato di serie A? La sfida è tra Juve, Lazio e Inter

Siamo giunti alla metà del Campionato di serie A ma c’è già chi inizia a fare i primi pronostici sulla squadra che riuscirà a conquistare la vittoria. Impossibile affermare con sicurezza chi la spunterà quest’anno, visto che per il momento i punti di distacco tra le prime 3 in classifica sono davvero pochissimi. Quel che è certo è che la Juve dovrà darsi molto da fare se vorrà mantenere la propria posizione da capolista, perché la Lazio è partita in volata e sembra determinata più che mai alla vittoria. Da non sottovalutare però nemmeno l’Inter, che con i suoi 54 punti rimane ad un passo dal sogno e potrebbe benissimo conquistare il primo posto.

La strada è ancora lunga e non possiamo ancora sbilanciarci più di tanto: l’unica cosa che possiamo fare è continuare a seguire le conquiste delle squadre su Sky Sport e stare a vedere quali altre sorprese ci riserverà questo straordinario campionato di serie A.

Per Klopp è la Lazio la favorita per la vittoria

L’allenatore del Liverpool si è già sbilanciato e ha voluto dire la sua anche sul Campionato di serie A italiano. Secondo Klopp infatti a conquistare la prima posizione sarà la Lazio: una squadra rivelazione che in questa stagione ha messo a segno delle vittorie davvero inaspettate e meritatissime. Il tecnico non ha certo nascosto di tifare per gli uomini di Inzaghi e in particolare per Leiva, ex giocatore proprio del Liverpool. Dopo le dichiarazioni fatte nei confronti di Sarri d’altronde, non potevamo aspettarci altro da Klopp, che di certo non tifa per la Juve, ritenuta da lui la favorita in Champions League.

La Juve di Sarri potrebbe riprendersi

Non è certo un bel periodo per la Juve di Sarri, che nelle ultime partite ha dimostrato di fare fatica e di vivere un momento di alti e bassi. I risultati non sono mancati, ma sono stati insufficienti e soprattutto la fatica compiuta per raggiungerli non era prevista dai bianconeri. La Juve dunque non è certo in splendida forma, ma non conviene sottovalutare il suo potenziale perché Sarri sta lavorando duramente. I cambiamenti potrebbero arrivare da un momento all’altro, in contemporanea con l’entrata in campo di alcuni infortunati che a breve saranno pronti per rimettersi in gioco. Non è quindi ancora detta l’ultima parola e quella che attualmente è ancora la capolista potrebbe confermare la propria posizione in classifica. D’altronde dalla Juve possiamo aspettarci questo ed altro e non ci sorprenderebbe più di tanto se iniziasse a collezionare una vittoria dopo l’altra nell’immediato futuro.

L’Inter alla conquista dello scudetto

Che dire infine dell’Inter? Per molti sembrava impossibile che i nerazzurri potessero anche solo sperare di conquistare le prime posizioni in classifica di campionato, eppure a parlare adesso sono i fatti. Le ultime vittorie hanno fatto balzare l’Inter in terza posizione, con un distacco di appena 3 punti rispetto alla Juventus e due rispetto alla Lazio. Gli uomini di Conte dunque potrebbero davvero farcela, anche perché questa volta non manca la fiducia, neanche da parte dei tifosi.