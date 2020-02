Una religione, un’ancora, un obiettivo: la boxe a Cuba.

Ci siamo già trovati a parlare di Quella bella signora chiamata Cuba, distinta, degna di nota che resta sempre bella anche con la sua fievole vena di tristezza. Poi abbiamo parlato dell’altra faccia di Cuba, quella parte che ne mostra il volto scoperto ed il suo riflesso incrinato dalle volte in cui, questa bella signora, ha dovuto digrignare i denti, aggrottare la fronte, asciugarsi le lacrime per andare avanti per poi sorridere di nuovo. I solchi del suo viso sono lo specchio delle sue condizioni e contraddizioni, però, nonostante tutto, Cuba non ha mai perso il suo animo allegro, il suo fascino colorato a cui è impossibile non cedervi e che ci fa tornare a parlare di lei.

Quella magia racchiusa nei guantoni dei cubani.