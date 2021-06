Come da calendario di ripresa delle attività in Italia, da oggi, 1 giugno, via libera a ristoranti e bar anche al chiuso e agli eventi sportivi all’aperto con spettatori – in numero limitato-.

Dal 7 giugno il coprifuoco sarà posticipato alle 24:00, per essere poi abolito il 21 giugno. Per le regioni in zona bianca, riaperture anticipate.

Ristoranti

Nei ristoranti resta l’obbligo di mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo. Via libera alle tavolate: abolito il limite di massimo 4 persone al tavolo.

Bar

Torna il caffè al bancone, nel rispetto del distanziamento e delle norme igienico sanitarie.

Via libera agli eventi sportivi all’aperto, purché si rispetti il limite del 25% della capienza e quello di 1.000 persone per gli spalti all’aperto.

Abolito il coprifuoco dal 21 giugno

Dal 7 giugno il coprifuoco sarà posticipato a mezzanotte; dal 15 giugno via libera a matrimoni, parchi tematici e congressi. Il 21 giugno il coprifuoco verrà infine abolito.

Dal 1 luglio potranno aprire nuovamente anche le piscine al chiuso, le sale giochi, i centri benessere, i centri termali, via libera agli eventi sportivi al chiuso.

Per tutte le regioni entrate in zona bianca tutte le riaperture vengono anticipate: Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, sono le prime tre regioni in cui per tre settimane consecutive è stata registrata un’incidenza di contagi inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti.

Vai alla homepage di LineaDiretta24

Leggi altri articoli dello stesso autore

Twitter: @amiraabdel13