Termini Merese: multato e sospeso dall’attività panettiere che regala il pane a chi non può permetterselo.

Pietro Scaletta, il panettiere che ogni giorno sulla sua pagina Facebook annuncia le sfornate: “Io regalo il mio pane prima sfornata 11:30 seconda sfornata 12:30 terza sfornata 13:30”. La sua attività è chiusa al pubblico, nel pieno rispetto dei Decreti Ministeriali; il suo pane infatti è destinato a chi non può permetterselo con l’aiuto della Protezione Civile e altre organizzazioni caritatevoli.

Un gesto di solidarietà e di vitale importanza per molti, infatti non solo le grandi aziende, ma anche molte persone comuni sono state piegate dall’emergenza Covid-19 che ha accentuato la loro solitudine emotiva e materiale. “Sono vecchio, abbandonato e affamato, aiutatemi”, queste le parole di un anziano signore di Salerno dette telefonicamente al 112. Una richiesta disperata di aiuto accolta dagli agenti del posto che, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute del signore, sono andati a procurargli dei beni di prima necessità, utili per il suo sostentamento per qualche giorno.

Pietro, il panettiere di Termini Merese, non aspetta nessuna chiamata disperata, il suo gesto di solidarietà avviene spontaneo ogni giorno. Durante la giornata di Pasquetta però, le forze dell’ordine hanno trovato il panificio con i macchinari accesi, così hanno emesso una multa per violazione delle direttive, con una sanzione da pagare che va dai quattrocento ai tremila euro.

Non sono serviti i chiarimenti resi noti alla polizia da parte del panettiere, che ha chiarito sin da subito di preparare il pane in virtù di un accordo preso con la Protezione civile e alcune organizzazioni caritatevoli, alle quali quotidianamente dona gratuitamente il pane per destinarlo alle famiglie si trovano in difficoltà.

Pietro Scaletta ha già annunciato di volersi opporre a questa sanzione e intanto, come ogni giorno, annuncia le sfornate del pane destinato gratuitamente a chi non può permetterselo.



“Io regalo il mio pane prima sfornata 11:30 seconda sfornata 12.00”

