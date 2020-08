Lo street artist britannico Banksy ha finanziato una nave per salvare i rifugiati che tentano di raggiungere l’Europa dal Nord Africa. A rivelarlo è il Guardian in seguito a due salvataggi da parte della nave Louise Michel.

L’imbarcazione è stata dipinta e finanziata da Banksy: rosa acceso con il disegno di una ragazza con indosso un giubbotto di salvataggio che tiene una boa di sicurezza a forma di cuore. Lo yacht a motore di 31 metri, precedentemente di proprietà delle autorità doganali francesi, si chiama Louise Michel in onore di un’anarchica femminista francese.

La nave è partita in segreto il 18 agosto dal porto spagnolo di Burriana, vicino a Valencia, dove è stata attrezzata per i soccorsi in mare; ed è ora nel Mediterraneo centrale dove ieri ha salvato 89 persone in difficoltà, tra cui quattordici donne e quattro bambini. Il progetto è stato tenuto segreto fino al primo salvataggio per evitare che l’attenzione dei media potesse compromettere gli obiettivi della Louise Michel.

L’equipaggio è composto da dieci membri, tutti attivisti europei con una lunga esperienza nelle operazioni di ricerca e soccorso, che si identificano come “attivisti antirazzisti e antifascisti che sostengono un cambiamento politico radicale”.

La Louise Michael è più piccola rispetto alle navi utilizzate per i soccorsi in mare, però nettamente più veloce: con i suoi 27 nodi sarebbe in grado di “superare si spera la cosiddetta guardia costiera libica prima di salire sulle barche con rifugiati e migranti e riportarli nei campi di detenzione in Libia”, ha affermato la capitana Klemp.

Ed è stata proprio Pia Klemp la prima ad essere contattata dallo street artist per dare vita alla Louise Michael. Lo scorso settembre Banksy ha inviato un’e-mail a Pia Klemp, ex capitano di diverse imbarcazioni di ONG che hanno salvato migliaia di persone in mare negli ultimi anni.”Ciao Pia, ho letto della tua storia sui giornali. Sembri una tosta. Sono un’artista del Regno Unito ed ho realizzato dei lavori sulla crisi dei migranti, ovviamente non posso tenermi i soldi. Potresti usarli per acquistare una nuova barca o qualcosa del genere? Per favore mi faccia sapere.”

Klemp, che inizialmente pensava fosse uno scherzo, crede di essere stata scelta da Banksy a causa della sua posizione politica. “Non vedo il salvataggio in mare come un’azione umanitaria, ma come parte di una lotta antifascista“, ha detto al Guardian.

Oltre ad aver dipinto la nave, il coinvolgimento di Banksy è puramente finanziario “Banksy non pretenderà di sapere meglio di noi come gestire una nave e noi non pretenderemo di essere artisti.” afferma Klemp.

Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni quest’anno più di 7.600 migranti sono stati intercettati e riportati in Libia, dove subiscono sistematicamente torture e trattamenti disumani documentati dalle organizzazioni per i diritti umani e dai dottori presenti sulle navi delle Ong. Scariche elettriche, contusioni multiple e ripetute sulle piante dei piedi con tubi di gomma (falanga), sospensione per incatenamento degli arti inferiori, percosse con bastoni, ustioni, aggressioni con acido, anchilosi degli arti inferiori da postura fetale obbligata, queste sono solo alcune delle torture documentate dai referti medici.

