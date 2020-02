La quota dei casi di coronavirus in Italia sale a 132 di cui 89 nella regione Lombardia, stando alle stime del presidente Attilio Fontana.

Prosegue il Veneto con 25 casi che mettono a rischio il regolare svolgimento del carnevale; 9 in Emilia Romagna e 6 in Piemonte.

Per quanto riguarda la Capitale, la coppia cinese contagiata dal coronavirus è in via di guarigione, mentre il ricercatore italiano sta bene ed è già stato dimesso.

Per impedire l’ulteriore diffusione del virus sono state messe in pratica misure di contenimento in undici comuni, primo tra cui Vò Euganeo, dove venerdì notte è morto nell’ospedale di Schiavonia Adriano Trevisan, ex imprenditore edile 77enne, la prima vittima italiana. I casi di infezione individuati a Vo’ Euganeo sono stati 10. Nella localià ad oggi negozi e scuole sono chiusi, tranne alimentari e farmacie e le linee dei mezzi pubblici sono interrotte.

Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano gli altri comuni che hanno attuato misure di contenimento.

il commissario Angelo Borrelli ha spiegato che l’esercito ha messo a disposizione 3.412 posti letto in oltre mille camere in decine di strutture militari in Italia nel caso in cui fosse necessario mettere i cittadini in quarantena. Ha aggiunto poi “Abbiamo fatto inoltre una ricognizione con le regioni per gli alberghi e siamo pronti a utilizzarli”.

Intanto continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati.

