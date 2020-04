Compleanno di Roma: le iniziative on line

Roma oggi compie 2.733 anni, sarà un compleanno anomalo quello della Capitale dominato dal silenzio.

La bellezza e l’arte di cui la Città Eterna è ricca non si fermano neanche ai tempi della pandemia e ce lo hanno dimostrato anche le riprese mozzafiato della Capitale deserta che esplode in tutto il suo splendore.

Tanti eventi in programma, tutti in streaming ovviamente. Gli hashtag da seguire per restare aggiornati sugli eventi diffusi sui social network promossi da Roma Capitale sono: #natalediroma2020, #laculturaincasa e #iorestoacasa.

Il saluto del maestro Ennio Morricone alla Capitale.

Il maestro sui canali social dell’Accademico di Santa Cecilia, una delle più antiche istituzioni musicali al mondo, ha fatto il suo saluto a Roma, seguito da un omaggio in musica degli Archi diretti da Luigi Piovano.

Il monologo di Max Giusti dedicato al Natale di Roma

Max Giusti reciterà un monologo che andrà in onda dalle 23:00 sui Rai 2 nella trasmissione Patriae, con il meraviglioso sfondo dei Fori Imperiali. Già da domani, 22 aprile, la versione integrale sarà disponibile sul sito ed i canali social di Roma Capitale.



Visite guidate in streaming

Non si può festeggiare Roma senza godere delle sue bellezze storiche: è possibile “entrare” nei Musei Civici attraverso i canali web e social dei Musei Civici e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dalle 21:00 gli utenti potranno effettuare una visita guidata virtuale alle Terme di Caracalla.

Omaggio alla Capitale attraverso i sonetti di Giacchino Belli

L’Assessorato alla Crescita culturale, in collaborazione con il Centro Studi Giuseppe Gioachino Belli, promuove una manifestazione dedicata a Gioachchino Belli. La lettura dei suoi sonetti più celebri ormai sta diventando una tradizione del Compleanno di Roma. Quest’anno la tradizione approderà sul web, dove dalle 14:00 diversi attori si alterneranno nella lettura di alcuni sonetti scritti dal poeta e selezionati in base ad alcune parole chiave inerenti al momento storico che sta attraversando il pese.

Restando in tema di letture, sul blog dei Musei Civici si potranno trovare letture degli attori Alessandro Haber e Marton Csokas di alcuni testi del poeta Gabriele Tinti.

Eventi in programma anche per i bambini

Continuano le offerte formative in streaming per i bambini. Lezioni on line per non interrompere il programma scolastico e iniziative come quella avvenuta il 18 aprile: Amici in Fiore, giunta alla sua alla VI edizione. Le classi delle scuole di infanzia e primarie in tutta Italia hanno seguito laboratori on line dove il tema centrale era l’importanza del rispetto della natura e delle relazioni umane.

Durante la Festa di Roma alle 17:00, sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma, ci sarà la presentazione del libro Roma in rima di Massimiliano Maiucchi, con le illustrazioni di Fabio Magnasciutti. La video lettura delle filastrocche su Roma sarà accompagnata da guanti animati, intervallata da giocolerie e magie comiche dedicate ai bambini.

