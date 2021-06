Camara Fantamadi: 27 anni, originario del Mali, si è spento giovedì dopo una giornata di lavoro nei campi del Brindisino. I 6 euro l’ora, per i quali lavorava sotto al sole cocente del sud per ore, gli sono costati la vita.

Dopo la giornata lavorativa stava tornando a Tuturano in bicicletta, durante il tragitto si è accasciato sull’asfalto. Ad accorgersi del giovane accasciato per strada è stato un automobilista che si è fermato per prestare aiuto, ma il ragazzo era già privo di sensi. Dopo l’arrivo del 118 ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Il giovane potrebbe essere morto per un infarto; mentre era al lavoro aveva accusato dei giramenti di testa che lo avevano spinto a chiedere ad alcuni colleghi di gettargli dell’acqua fresca sul capo.

Pochi giorni fa a Nardò– in provincia di Lecce- era stato sancito il divieto di lavoro nei campi tra le 12.30 e le 16:00. Una decisione del sindaco per tutelare i braccianti in questo periodo di particolare rischio. Infatti in questi giorni, per la raccolta di ortaggi e angurie, sul territorio si registra un notevole aumento dei lavoratori. L’agricoltura italiana è fortemente connessa e dipendente dalla manodopera straniera che, purtroppo, troppo spesso si trova a dover lavorare in condizioni di sfruttamento.

Ma le condizioni lavorative precarie non riguardano soltanto i braccianti: a Taranto è stata avanzata la richiesta di bloccare il cantiere per la realizzazione dell’ospedale San Cataldo durante le giornate più calde. La Filca Cisl denuncia un operaio in coma e altri tre collassati. “Il gran caldo e i ritmi di lavoro inaccettabili hanno rischiato di provocare una vera tragedia”. Stando alle dichiarazioni del sindacato un operaio è risultato completamente disidratato; al momento il suo quadro clinico resta preoccupante.

Le morti sul lavoro non hanno etnia o età: ad oggi morire di lavoro è ancora accettabile?

