Sabato 22 ottobre Dirty Martini si esibirà a a Roma presso La Bottega degli Artisti.

Erano molti anni che Dirty Martini non tornava a Roma. La regina del burlesque, famosa soprattutto per i suoi spettacoli irriverenti, celebrata in film, copertine e persino dallo stilista Karl Lagerfeld, ha deciso di tornare nella capitale per unirsi allo show “Bizarre Burlesque”, in scena, ogni mese con ospiti diversi, presso La Bottega degli Artisti di Roma, teatro segreto dallo stile bohiemien, a pochi passi da San Pietro, da un decennio punto di riferimento per performer di tutto il mondo ed anche per tantissimi allievi che ogni anno decidono di scoprire le meraviglie di quest’arte.

Accanto a lei un cast d’eccezione, tra ballerini, cantanti e musicisti, capitanati dalla performer italiana Lola Itsy, con cui Dirty ha condiviso proprio una settimana fa il palco del Francoforte Burlesque Festival. Bizarre Burlesque è un musical, dal tema sempre diverso, cui la drammaturgia, la regia e gli arrangiamenti musicali sono affidati a Francesco Felli.

Dirty Martini non sarà l’unica ospite d’eccezione della stagione del Bizarre Burlesque: nei prossimi mesi sono previsti altrettanti nomi altisonanti per quello che si preannuncia essere un anno d’oro per il burlesque romano. Dato il gran numero di richieste, sono previste due repliche: alle 19.30 e alle 22.30.